Lodde conquista il pass per Parigi 2024: agli Europei di Tiro a Volo è argento

Il cammino dell’Italia Team verso Parigi 2024 passa ancora da Cipro. La seconda carta olimpica per i Giochi francesi, infatti, arriva ancora dal tiro a volo e ancora dagli Europei di Larnaca.

A firmarla è stato Luigi Lodde che ha conquistato la medaglia d’argento nello skeet, dopo aver ceduto soltanto allo shoot off (20-19, dopo aver chiuso la serie sul 38-38) al ceco Jakub Tomecek. Bronzo per il britannico Ben Llewellin (27).

Due settimane fa a conquistare il primo posto Nazione dell’Italia per Parigi 2024 era stata Silvana Stanco, vincitrice del titolo continentale nel trap. (leggi qui)

Gli azzurri qualificati per Parigi 2024 sono attualmente 2 (1 uomo, 1 donna) in 1 disciplina:

– Tiro a volo (2 carte olimpiche: 1 d trap, 1 u skeet)

(coni.it)(foto@coni.it)

