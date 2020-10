Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti campioni d’Europa: “Felicissimi, avanti così”

Lake Attersee – Si ritorna a veleggiare nelle competizioni europee e l’Italia si prende ancora le sue soddisfazioni. E sempre con loro, sul catamarano misto foiling per la classe Nacra 17. Sono saliti sul primo gradino del podio continentale Ruggero Tita e Caterina Banti.

Dopo aver suonato la carica e Kiel (leggi qui), dove i due azzurri campioni del mondo nel 2018, avevano conquistato la cima della classifica di specialità, ottengono un grande risultato nel Vecchio Continente. Una classe Nacra 17 di spessore e di qualità che mai smentisce il talento dei due gioielli italiani: una rimonta memorabile con il vento nelle vele e il cuore diretto al traguardo marino. Un’ultima giornata emozionante con i parziali di 6-5-4-1. Fino al nuovo sogno europeo, dalla quarta alla prima posizione.

Dopo il forzato stop dovuto al lockdown, la vela azzurra ritorna in cima alle classifiche mondiale. In una gara non facile, soprattutto per le condizioni meteo. Irregolarità del campo regata e una agguerritissima concorrenza contro cui lottare per il primo gradino del podio. Anche l’instabilità meteo ci si è messa, mettendo a dura prova i già due volte campioni d’Europa in palmares, ma la classe sportiva ha vinto nella “classe” di specialità. Hanno aggiunto la terza medaglia d’oro in bacheca, dopo il massimo alloro vinto nel 2017 e nel 2018, anno in cui Ruggero e Caterina hanno conquistato anche il titolo mondiale. Hanno allungato sugli avversari e macinato strada verso le Olimpiadi di Tokyo.

E’ Tita a parlare a margine della vittoria, con estrema emozione: “Siamo contentissimi del risultato – ha detto l’atleta delle Fiamme Gialle, come riportato sul sito ufficiale del Gruppo Sportivo gialloverde – è stata una regata molto sofferta – ha proseguito – perché disputata fino all’ultimo bordo, su un campo davvero difficile da interpretare. Quindi, la soddisfazione per questo titolo europeo (il terzo!), è ancora più grande”.

Hanno battuto i campioni d’Europa in carica Tita e Banti. Anche la campionessa del Circolo Canottieri Aniene non ha nascosto la sua felicità al momento delle premiazioni e in seguito ha dichiarato: “In quattro anni sono successe tante cose – precisa Caterina come indicato dal sito ufficiale di Federvela – il livello si è alzato tantissimo, tutti sono cresciuti, questo titolo è stato molto combattuto fino alla fine e sinceramente arrivando qui e vedendo le condizioni non avrei mai pensato di vincerlo. Poi invece abbiamo preso la mano e alla fine è andata bene, sono contenta, avanti così“.

I francesi Delapierre-Audinet hanno messo l’argento al collo. Ed è arrivata un’altra medaglia per l’Italia in competizione. L’equipaggio formato da Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre), in coppia con Maelle Frascari (CC Aniene) hanno conquistato il bronzo.

(Il Faro online)