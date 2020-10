Nuoto, dieci azzurri positivi al Covid-19. Tra di essi Gabriele Detti e Simona Quadarella

Dopo la positività al Covid-19 di Federica Pellegrini, si allunga l’elenco degli atleti che hanno contratto il contagio. Non solo la Divina, ma anche altri dieci atleti della Nazionale Italiana di nuoto.

Tutti impegnati nel collegiale stagionale di Livigno. Lo rende noto un comunicato diffuso in serata dalla Federnuoto: “I tamponi di controllo effettuati nel corso del collegiale in svolgimento a Livigno hanno registrato la positività al Covid-19 di Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella. Tutti gli atleti sono asintomatici. Gli esami ai membri dello staff tecnico-sanitario hanno dato esito negativo“.

La nota della Federazione prosegue: “L’allenamento collegiale è ovviamente stato sospeso e, in accordo con la ASL locale, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso la struttura. Il collegiale è cominciato l’11 ottobre (sarebbe finito il 5 novembre) e gli atleti prima di radunarsi si erano sottoposti ad esami con esiti negativi. I tamponi sono stati eseguiti all’indomani della positività riscontrata dagli atleti Simone Sabbioni e Alice Mizzau, aggregati alla selezione di San Marino, che comunque soggiornavano in albergo diverso ed effettuavano allenamento in altri orari rispetto alla selezione azzurra“, conclude la Federnuoto stessa.

(foto@deepbluemedia)