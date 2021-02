L’urlo di felicità di Marta Bassino, nel parallelo è oro: “Incredibile, sono troppo felice”

Cortina – Arriva finalmente la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di Cortina. Ed è oro. Il metallo più bello e sotto il cielo di casa. Marta Bassino si prende una grande rivincita personale, su un evento iniziato e proseguito in salita.

Ora rinasce la campionessa azzurra che poco fa si è messa al collo il titolo mondiale nel parallelo gigante femminile. Ai quarti Marta aveva duellato con la sua compagna di squadra Federica Brignone, per poi scivolare liscia verso la finalissima femminile.

“Incredibile, sono emozionata dalla run di prima, quando ho realizzato che avrei fatto la finale per l’oro – ha detto la neocampionessa iridata ai microfoni di Raisport – ho continuato ad essere concentrata. Pazzesco, felice e soddisfatta. C’era da combattere è stata una lotta – prosegue a dire incredula del suo successo – è una ciliegina sulla torta. Non è finita ancora, credo nel gigante – continua, pensando alle prossime gare – mi tolgo un grande peso intanto, so che posso fare bene, bisogna volerlo, se lo vuoi puoi farcela. Saluto tutti i miei. Hanno potuto essere qui grazie a Pirelli, ieri per la combinata mi hanno guardata dal Paese. A tutti quelli che sono a casa, spero di averli fatti sorridere. Penso subito alla mia squadra. Tanto lavoro, grazie ai miei allenatori e alle mie compagne. A Sofia Goggia e al Gruppo Sportivo Esercito e gli sponsor, grazie anche a voi”.

Concentrata in gara con un’agguerrita Katarina Liensberger, si è accorta del risultato solo a valle. Ha alzato le braccia al cielo e ha urlato la sua gioia. E’ parimerito tra le due. Un oro mondiale per entrambe. Ma per l’Italia unico e prezioso.

5 anni dopo è giunto il titolo senior, dopo aver conquistato quello juniores.

