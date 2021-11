Coppa del Mondo di slalom, Bassino a Levi per la seconda gara di stagione

Levi – Saranno sette e non otto le azzurre al via dello slalom femminile di Levi di sabato 20 novembre, prova d’apertura della specialità in Coppa del Mondo (prima manche ore 10.30, seconda alle 13.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport).

Serena Viviani non è riuscita a recuperare la piena efficienza fisica dopo una caduita in allenamento di una settimana fa che le ha procurato una distorsione al gomito destro e non potrà essere al via della competizione. Sta rientrando in Italia per proseguire la riabilitazione. Salterà anche la prossima trasferta di Killington.

A Levi nel frattempo è tornato il freddo dopo un paio di giorni di pioggia, con le temperature scese nuovamente intorno ai -8°. “La neve è stata preparata ottimamente – racconta Devid Salvadori, allenatore responsabile che esordisce in questa veste con la squadra femminile -. Il manto è duro ma con grip, c’è ghiaccio perchè gli addetti alla pista l’hanno bagnata, il tracciato è regolare, sono fiducioso nel gruppo perchè le ragazze si sono allenate con grande intensità in tutti questi mesi”.

Martina Peterlini (pettorale di partenza n°28) a Levi vanta due piazzamenti fra la ventesima e la trentesima posizione, stavolta punta a crescere ulteriormente e sarà la prima azzurra a partire. “Sono emozionata e felice di cominciare – spiega la trentina -. Personalmente questo pendio mi piace molto perchè troviamo neve fredda che si adatta bene alle mie caratteristiche. Quest’anno abbiamo avuto la possiblità di salire in Finlandia con un certo anticipo e abbiamo pure svolto un paio di allenamenti sul tracciato di gara che sono andati molto bene, sono fiduciosa di cogliere un buon risultato, il gruppo è forte e non vediamo l’ora di dimostrarlo”.

In Finlandia ci sarà anche Marta Bassino (pettorale n°31): “Nei primi giorni seguiti all’arrivo da Lech ho fatto un po’ fatica perchè avevo fatto molti meno giorni di slalom rispetto alle altre specialità, ho cercato giorno dopo giorno di mettere insieme un pezzettino alla volta e dare continuità alla mia sciata. Vedo le gare dei prossimi due giorni come un’occasione in cui posso mettermi in gioco anche in questa disciplina”.

Al cancelletto di partenza si presenteranno anche le rientranti Lara Della Mea (n°34) e Marta Rossetti (n°36), oltre a Roberta Midali (n°52), Anita Gulli (n°67) e Sophie Mathiou (n°63).

(fisi.org)

