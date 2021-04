Libri “porno” alle scuole elementari di Fiumicino: lo sdegno della politica

Fiumicino – La notizia lanciata da ilfaroonline.it sui libri con immagini pornografiche diffuse in alcune classi elementari di Fiumicino (leggi qui) ha scosso il mondo della politica. Non è bastato il “mea culpa” del Comune (leggi qui) né le scuse di Benetton (leggi qui): il caso è arrivato anche in Parlamento, dove la Lega ha presentato un’interrogazione per accertare le responsabilità dell’accaduto (leggi qui).

“In un paese come l’Italia, un fatto come quello di Fiumicino, nell’ambito del progetto ‘Piccoli passi nel mondo’, che ha investito direttamente le scuole statali con la Fondazione Benetton, non può e non deve accadere. I bambini non si toccano. La tutela e la difesa del loro diritto a una sana educazione, deve essere sempre al primo posto nei valori di una comunità. Adulti, famiglie e soprattutto le istituzioni scolastiche devono vigilare con estrema attenzione. Si faccia chiarezza sull’inquietante episodio”, il commento di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio.

“Aver regalato a bimbi di una scuola materna libri con immagini pornogragiche, approfittando delle celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari, è un fatto di inaudita gravità”, ha detto Nicola Di Matteo, vicepresidente e coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia (PdF). “E’ un attentato all’integrità psichica dei bambini, un gesto di aggressione insopportabile. Il Popolo della Famiglia condanna con estrema fermezza questo tentativo di propaganda erotica in un’età precoce e delicatissima, in cui il bambino è fragile e manca di criteri di valutazione e giudizio. Il PdF è accanto alle famiglie dei bambini colpiti da tanta ferocia”, conclude Di Matteo, “e le invita a reagire contro i responsabili di questa iniziativa e anche nei confronti di chi non ha vigilato sulla salute dei loro piccoli”.

