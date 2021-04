Libri “porno” alle elementari di Fiumicino, Pillon e De Vecchis: “Un fatto gravissimo, tutelare i bambini”

Roma – “È gravissimo che immagini così sessualmente esplicite (leggi qui) siano state mostrate a bambini delle scuole elementari e che ciò sia avvenuto nell’ambito di un’iniziativa definita ‘artistica’ che ha coinvolto l’istituto Porto Romano di Fiumicino. La tutela dei minori è un’assoluta priorità e qualcuno avrebbe dovuto controllare questi libri con contenuti osceni prima che fossero distribuiti. Certe immagini non erano assolutamente adatte a degli studenti delle elementari, serve andare a fondo sulla questione e verificare le responsabilità per questo gravissimo errore”. Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Simone Pillon e William De Vecchis.

