Da Wimbledon a Wembley: Berrettini e Mancini si scambiano gli auguri per le finali

La giornata memorabile dello sport italiano. E l’ombelico del mondo l’11 luglio del 2021 è Londra. Se Matteo Berrettini si prepara a scendere sul verde della capitale inglese, per conquistare per la prima volta in carriera il trofeo di tennis di Wimbledon (leggi qui), gli Azzurri del calcio lo fanno questa sera contro l’Inghilterra sul verde di Londra allo Stadio di Wembley, per ottenere la seconda Coppa Europea della storia d’Italia. (leggi qui)

E’ uno scambio di auguri nelle ore immediatamente precedenti alle due sfide storiche. Berrettini si augura che la Nazionale vinca gli Europei, come tutta la squadra di Mancini vuole che il tennista italiano alzi al cielo il trofeo di Wimbledon: “Con il cuore a Wembley e a Wimbledon”. Sono queste le parole dell’allenatore della Nazionale di calcio su Twitter: “Complimenti a Berrettini”. Aggiunge. E quest’ultimo sul suo profilo ufficiale di Instagram scrive: “Voglio fare un grandissimo in bocca al lupo al Mister e ai ragazzi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

Sale l’emozione per tutti i tifosi e si mischia al caldo estivo, che questa sera nel fresco delle stelle, vedrà il culmine della domenica di passione dello sport. Ma ci sarà anche un pomeriggio da vivere con la stessa passione. Alle 15 Berrettini sfida Djokovic in finale. L’orario di inizio del cammino è questo. In bocca al lupo Italia.

Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! 🇮🇹🎾⚽️ pic.twitter.com/PmteOQAccn — Roberto Mancini (@robymancio) July 9, 2021

(foto@Vivo_Azzurro)

