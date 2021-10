Premier League di karate, gli azzurri conquistano 4 finali: Semeraro per l’oro

Mosca – Torna la Nazionale italiana di karate in gara. In Premier League in svolgimento a Mosca, nella competizione post Olimpiadi, gli azzurri conquistano tre finali per il primo posto e una gara per il bronzo.

Silvia Semeraro gareggerà per l’oro nel kumite dei 68 chilogrammi, mentre le squadre di kata maschile e femminile sfideranno gli avversari per il primo gradino di Mosca. Le donne azzurre sul tatami saranno Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti, mentre gli uomini saranno condotti da Mattia Busato, insieme a Gianluca Gallo e Alessandro Iodice.

Angelo Crescenzo darà il meglio per conquistare la medaglia del terzo posto nel kumite dei 60 kg.

(foto@fijlkam)

