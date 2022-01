Jannik Sinner ha vinto il primo match contro l’Australia all’Atp Cup di Sydney. Nella gara individuale l’altoatesino numero 10 al mondo, ha vinto con Max Purcell 6-1 6-3, in appena 63 minuti, Il 20enne altoatesino si era aggiudicato entrambi i precedenti con l’australiano.

Se Sinner sorride in avvio di competizione, Matteo Berrettini deve ritrovarlo ancora in campo. quest’ultimo ha ceduto a De Minaur nel secondo match singolo del torneo, tra Italia e Australia.

Foto 2 di 2



L’azzurro è stato battuto 6-3 7-6(4), in un’ora e 24 minuti, dal suo avversario. E non è andata bene neanche la seconda partita per Matteo. Nel doppio ha giocato con Bolelli e ancora contro l’Australia padrona di casa, gli azzurri hanno perso con Peers e Saville piegati in due set (6-3 7-5).

L’Australia vince con l’Italia per 2 a 1. Anche la Russia trionfa con la Francia.

(foto@Federtennis/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport