Italia in campo all’Atp Cup di Sydney : tornano Berrettini e Sinner

E’ iniziata l’Atp Cup in Australia. Parte la stagione 2022 del tennis mondiale e l’Italia scende in campo domani. Mentre gli azzurri fanno gli auguri di ‘buon anno’ agli italiani, come riportano le pagine social di Federtennis, si preparano ad imbracciare racchette e cuore contro le squadre avversarie del Gruppo C.

Italia – Francia sarà la sfida che aprirà il cammino dell’anno nuovo per Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e gli altri azzurri impegnati in competizione. A giocare domani saranno proprio i primi. Berrettini torna in campo dopo il grave infortunio subìto all’addome, che l’aveva costretto al forfait nelle Finals di Torino (leggi qui) e lo farà contro Alex De Minaur, mentre Sinner riprende in mano la racchetta, dopo il grande evento delle Finals (leggi qui) come sostituito di Matteo e incontrerà James Ducworth.

Non saranno solo gli azzurri a giocare. Ma anche i team del raggruppamento B. Ossia la stessa Australia contro la Russia. Intanto la Spagna, la Serbia, l’Argentina e a Polonia hanno vinto all’esordio. Tsitsipas ha perso con Hurkacz (Polonia) e Busta (Spagna) ha sconfitto Tabilo, mentre Agut (Argentina) si è imposto su Garin.

Le partite saranno trasmesse in differita su SkySport alle 21. Le dirette andranno in onda alle due del mattino.

