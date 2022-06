Berrettini conquista l’Atp di Stoccarda: “Incredibile tornare e vincere subito..”

Stoccarda – Non lo immaginava Matteo Berrettini eppure il suo talento sconfinato nel tennis lo ha portato in cima all’Atp di Stoccarda. Di rientro da un infortunio dopo un lungo stop dovuto all’intervento subìto alla mano destra, non pensava di tornare e vincere al primo colpo. Invece. Berrettini ha alzato il trofeo sull’erba.

Ha vinto la finale giocando con classe e determinazione, conquistando il match per due set a uno a favore (6-4, 5-7, 6-3). Non ha potuto fare nulla lo scozzese Andy Murray. Berrettini ha messo a segno 19 ace in una partita combattuta ed equilibrata. E’ la seconda volta che vince a Stoccarda l’azzurro e la prossima settimana difenderà il titolo al Queen’s di Londra, che precede il torneo di Wimbledon: “E’ incredibile, l’ultima cosa che avrei pensato, venendo qui, era di vincere. Tornare così dopo la prima operazione della mia vita”. E prosegue a margine della vittoria: “Tre anni fa qui sono riuscito a vivere una delle migliori settimane della mia vita sportiva, qui ho giocato sempre meglio partita dopo partita”.

“Oggi è stato difficile poi, a un certo punto, era chiaro che Andy fosse infortunato – ha aggiunto il romano -. Mi spiace per lui, è stato un onore giocare contro un grandissimo come Murray”.

(foto@Federtennis-Facebook)

