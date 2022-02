Argento olimpico di Francesca Lollobrigida, Milani: “Ladispoli impazzisce di gioia”

Ladispoli – Se la città di Fiumicino ha tifato per i suoi atleti alle Olimpiadi Estive di Tokyo, tra cui Francesca Milani (judo) e Giordana Sorrentino (pugilato) , Ladispoli è in festa in queste ore. E lo è perché l’attuale vicecampionessa olimpica di pattinaggio di velocità vive nella città della costa laziale. Francesca Lollobrigida ha messo l’argento al collo all’esordio olimpico a Pechino nei 3000 metri, portando a casa per l’Italia il primo alloro a cinque cerchi dell’edizione invernale del 2022 e per lei stessa la prima medaglia olimpica in assoluto, insieme al pattinaggio femminile.

Nelle ore successive al suo successo, il Comune di Ladispoli si è congratulato con l’azzurra, nella persona dell’assessore allo sport Marco Milani. Sulla pagina ufficiale Facebook ‘Città di Ladispoli’ il politico ha espresso la sua gioia, insieme a quella dell’intera città: “Grande risultato di Francesca. LA nostra atleta ha dimostrato, prima di questi Giochi, di poter ottenere qualunque risultato e a Pechino lo ha confermato”. La Lollo, nativa di Frascati e pronipote di Gina Lollobrigida, ha un eccezionale palmares culminato oggi nella premiazione olimpica in Cina, in cui era molto emozionata: “Forza muscolare, tecnica ed esperienza. Non c’era riuscita mai nessuna prima di lei, il valore del suo risultato è enorme. Ladispoli impazzisce di gioia!”. Prosegue a dire Milani nel comunicato diffuso sui social.

E anche lei lo fa, dall’altra parte del mondo, aspettando la prossima gara alle Olimpiadi.

(foto@Coni/Facebook)

