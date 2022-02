Curling in finale olimpica: Constantini-Mosaner si giocano l’oro della storia

Pechino – 10 e lode e quasi oro per l’Italia. La decina delle gare vinte arriva in semifinale per il curling azzurro. Alle Olimpiadi la coppia del doppio misto è già leggenda con la conquista della finale a cinque cerchi, mai raggiunta sino ad ora.

Il match per il primo posto (con una medaglia al collo già adesso, senza colore) si svolgerà domani alle 13,05 su Raisport, Eurosport e SkySport. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto contro la Svezia (già sconfitta nelle eliminatorie) con un risultato di ampio margine di 8 a 1. (foto@ItaliaTeam/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport