Pechino 2022, curling maschile in crisi: seconda sconfitta consecutiva

Pechino – Seconda battuta d’arresto nella notte italiana per la Nazionale maschile di curling, incappata nel secondo k.o. consecutivo nel round robin dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Dopo la sconfitta all’ultimo end contro la Gran Bretagna, gli azzurri hanno dovuto cedere davanti allo strapotere dei campioni in carica della Svezia. Troppo forti Edin e compagni, cresciuti con il passare degli end e sin qui a punteggio pieno con tre successi.

Inizio incoraggiante di match a dire il vero per il team allenato da Claudio Pescia e sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare). Gli azzurri costringono la Svezia ad una mano nulla nel primo end e concedono un solo punto nel secondo. In fase di attacco però i nostri non riescono a marcare più di un punto nel terzo e nel quarto, con il martello, gli avversari timbrano due volte lasciando che l’Italia realizzi solo uno nel quinto: a metà partita il risultato recita 3-2 a favore degli scandinavi. Il sesto end, dopo l’intervallo, la Svezia cambia marcia e realizza tre punti a cui Retornaz e compagni rispondo con uno soltanto nel settimo. L’ottava mano, con altri tre punti di Edin, mettono la parola fine sulle possibilità di rimonta e sulla partita, terminata così sul 9-3.

Italia che, al momento penultima in classifica, ad ogni modo si lascia alle spalle i due incontri probabilmente più complessi dell’intera prima fase e dovrà ora provare a rimontare con ferocia per provare a inseguire un posto nei playoff che valgono le semifinali. Prima possibilità di riscatto già domani alle 7.05 italiane contro la Cina. (fisg.it)

(foto@fisg.it)

