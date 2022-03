Open di Miami, Sinner approda ai quarti di finale

Jannik Sinner prosegue il suo cammino trionfale all’Open di Miami in svolgimento in California. Poco fa ha battuto l’australiano e ostico Nick Kyrgios per due set a zero.

Il risultato a favore in tabellone per l’azzurro è stato di 7-6, 6-3. In questo modo l’azzurro conquista i quarti di finale del torneo.

(foto@Federtennis/Facebook)

