Clamoroso all’Open di Miami: Sinner si ritira al quinto game dei quarti

Miami – Poco fa Jannik Sinner si è ritirato dal match dei quarti di finale dell’Open di Miami, che portava alla semifinale del torneo di tennis.

Secondo quanto riporta SkySport, gli organizzatori del torneo hanno confermato che l’azzurro è stato costretto all’abbandono della partita per colpa di alcune vesciche a un piede, l’avversario più terribile per gli atleti che praticano lo sport e uno sport del genere. Per Jannik la partita si è interrotta al 21’ di gioco (perdeva 1 a 4 al primo set). Lo stesso problema si era verificato per lui nel 2020 a Vienna contro Rublev.

Di conseguenza sarà Cerundolo ad approdare alle semifinali di Miami: “Ho visto che Jannik si è piegato al quarto game. C’eravamo allenati insieme negli scorsi giorni, sembrava fosse tutto ok. Oggi non mi ero accorto che ci fosse qualcosa che non andasse – spiega l’argentino come indica SkySport – ho notato – prosegue – che sul 30 a 0 del quarto gioco era in difficoltà, credevo fosse solo per stanchezza”.

