Stano in cerca del pass per i Mondiali di Eugene: “Mi stuzzica la 35 km”

Roma – Capirla, interpretarla, prendere confidenza con la nuova distanza internazionale. “Sono un amante delle sfide, mi stuzzica moltissimo la 35 km”, ammette Massimo Stano, appena prima di volare verso Dudince, in Slovacchia, teatro della prima uscita stagionale: sabato mattina, alle 8.30, il campione olimpico della 20 km va alla ricerca dello standard per i Mondiali di Eugene nella distanza che farà il proprio debutto iridato in Oregon a luglio.

Il piano, studiato con il suo tecnico Patrizio Parcesepe, è chiaro: 35 km ai Mondiali negli Stati Uniti, 20 km agli Europei di Monaco di Baviera il mese successivo. Affinché questo progetto si concretizzi, bisogna però scendere sotto le 2h33, su una distanza tutta da esplorare, affrontata soltanto una volta in gara da Stano in un test di tre anni fa a Gioiosa Marea (2h35:03). In caso contrario, anche ai Mondiali si cimenterà sulla “sua” venti chilometri, la distanza che gli ha regalato l’oro olimpico sulle strade di Sapporo. Saranno in gara a Dudince anche gli altri azzurri Michele Antonelli (Aeronautica), Teodorico Caporaso (Virtus Emilsider Bologna), Stefano Chiesa (Carabinieri) e Aldo Andrei (Quercia Trentingrana) e al femminile Lidia Barcella (Bracco Atletica), Nicole Colombi (Carabinieri) e Sara Vitiello (Self Atl. Montanari Gruzza): standard fissato a 2h54:00.

Il patto Stano-Parcesepe, in realtà, guarda anche ad un orizzonte più ampio: “Otto giorni dopo Dudince, il 1° maggio, gareggerò ai Campionati italiani della 20 km nella mia Puglia, ad Alberobello – informa il marciatore delle Fiamme Oro – non abbiamo mai programmato due impegni così ravvicinati ma tutto è pensato in prospettiva Mondiali di Budapest del 2023 quando vorremmo provare a doppiare 20+35 nella stessa rassegna iridata. Soltanto sperimentando capiremo quali sono i tempi di recupero e la fattibilità di questa idea. È una settimana importante, che può aprire alcune porte verso il futuro. Ricordate che prima della cancellazione volevo provare la ‘cinquanta’ ma la pandemia me l’ha impedito?”.

STREAMING – La classica della marcia Dudinska 50, tappa Gold del World Athletics Race Walking Tour, sarà trasmessa in streaming sabato 23 aprile dalle 8.10 sulla pagina ufficiale della manifestazione raggiungibile da questo LINK. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.