Tennis, Martina Trevisan ai quarti di finale del Roland Garros

Parigi – Sul campo dedicato a Suzanne Lenglen, la 28enne Martina Trevisan, n.59 della classifica Wta, ha battuta negli ottavi la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (47), qualificandosi per i quarti del Roland Garros di tennis.

La fiorentina si è imposta con il punteggio di 7-6 (10), 7-5, in poco meno di 2h.

L’azzurra torna così fra le migliori otto del secondo Slam stagionale, dopo l’impresa del 2020, quando sorprese il mondo della racchetta con una cavalcata indimenticabile, partendo dalle qualificazioni e fermandosi solo di fronte alla futura vincitrice del torneo, la polacca Iga Swiatek. Nei quarti la Trevisan aspetta la vincente dell’incontro fra la 19enne canadese Leylah Fernandez (18) e la 20enne statunitense Amanda Anisimova (28). Con questo successo è sicura di un balzo in classifica: si avvicinerà alle prime 30 giocatrici del ranking. (Ansa).

