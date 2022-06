Jacobs rinuncia ai 100 metri di Stoccolma: “Amaro in bocca.. ma punto al titolo mondiale”

Arrivano con un sapore di dispiacere le parole di Jacobs, dopo la forzata rinuncia ai 100 metri della Diamond League di Stoccolma (leggi qui). E’ un periodo di infortuni e di recuperi per il campione olimpico, che deve fermarsi di nuovo. E per una tappa della Diamond League che avrebbe portato ai Mondiali di Eugene.

Già dal prossimo fine settimana l’azzurro sarà negli Stati Uniti per partecipare alla competizione iridata, con tutta la voglia di riprendersi una bella rivincita: “Ciao ragazzi – scrive Marcell sui suoi canali ufficiali social – ieri durante l’allenamento a Stoccolma ho avvertito una tensione insolita. Mi dispiace molto annunciarvi che stasera purtroppo non correrò alla Diamond League.

Già da domani sarò a Eugene per tastare il terreno – prosegue l’azzurro -. Sono il primo a voler salire sul gradino più alto del podio per me e per tutti voi. Scrivo queste parole con un po’ di amaro in bocca ma ritengo che la sincerità stia alla base di ogni cosa. Sapete anche voi quanta dedizione ci metto ogni giorno, fosse per me gareggerei in ogni occasione, ma lo sport è anche questo. Siamo esseri umani, non macchine. Vi aggiornerò passo passo nei prossimi giorni.

Il vostro Marcell”.

(foto@Colombo/Fidal)

