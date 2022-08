Tennis, in classifica Atp Sinner e Berrettini tra i primi venti

Il Masters 1000 di Cincinnati concluso negli scorsi giorni non ha portato grandi risultati per i migliori tennisti italiani ma Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si confermano nuovamente come i primi azzurri nella classifica mondiale in singolare. Dopo l’ultimo aggiornamento da parte dell’ATP, tuttavia, il 21enne di Sesto Pusteria n. 1 d’Italia è sceso di un gradino andandosi a posizionare al n. 13 e venendo scavalcato dallo statunitense Taylor Fritz.

Situazione stabile, invece, per il 26enne romano che perde 80 punti ma resta in 15esima posizione dopo l’eliminazione al primo turno del ‘1000’ di Cincinnati per mano di Francis Tiafoe (n. 24). Una sconfitta al debutto nel tabellone principale del torneo statunitense è arrivata anche per il 20enne di Carrara, che guadagna comunque 25 punti in virtù del superamento delle qualificazioni e compie tre passi in avanti. Musetti può così tornare alla posizione n. 30, che resta il suo miglior risultato in classifica in carriera raggiunto lo scorso 1° agosto.

Subito dopo i tre alfieri del tennis azzurro troviamo ancora Fabio Fognini, questa settimana stabilmente in 61esima posizione, e Lorenzo Sonego che dopo l’ultimo aggiornamento della classifica ha ceduto 7 posti e si trova ora al n. 63. Il primo giocatore fuori dai primi 100 del mondo si conferma Franco Agamenone, adesso sul 109° gradino del ranking mondiale dopo averne saliti due questa settimana. Perdono invece cinque posizioni ciascuno Flavio Cobolli (n. 139), Marco Cecchinato (n. 141) e Giulio Zeppieri (n. 146).

Classifica Atp – Italiani in Top 200

13 Sinner, Jannik (ITA) – 1 3.020 punti

15 Berrettini, Matteo (ITA) 0 2.360

30 Musetti, Lorenzo (ITA) +3 1.322

61 Fognini, Fabio (ITA) 0 772

63 Sonego, Lorenzo (ITA) -7 755

109 Agamenone, Franco (ITA) +2 496

139 Cobolli, Flavio (ITA) -5 401

141 Cecchinato, Marco (ITA) -5 394

146 Zeppieri, Giulio (ITA) -5 379

148 Passaro, Francesco (ITA) -2 374

165 Mager, Gianluca (ITA) -1 321

170 Pellegrino, Andrea (ITA) -1 315

173 Nardi, Luca (ITA) -2 308

174 Darderi, Luciano (ITA) -2 308

182 Vavassori, Andrea (ITA) -3 297

188 Arnaldi, Matteo (ITA) -2 289

189 Bonadio, Riccardo (ITA) -12 289

190 Travaglia, Stefano (ITA) -3 287

196 Seppi, Andreas (ITA) +1 277

197 Arnaboldi, Andrea (ITA) +1 277

(federtennis.it)(foto@Federtennis-Facebook)

