MotoGp, Bagnaia eroe in casa: a San Marino è trionfo

San Marino – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia vince anche il Gp di San Marino, conquistando a Misano la quarta gara di fila nel Motomondiale MotoGp. Il portacolori della Ducati precede in volata per soli 34 millesimi il compagno di marca Enea Bastianini, con lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales a completare il podio.

Quarto posto per Luca Marini, anche lui in sella a una Ducati, che si lascia alle spalle il leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha. Seguono gli spagnoli Aleix Espargaró su Aprilia e Alex Rins su Suzuki in sesta e settima posizione. Andrea Dovizioso (Yamaha) chiude la carriera con un 12° posto. Nella classifica generale, Bagnaia sale a 181 punti ed è secondo a -30 da Quartararo.

Il Moto3, successo di Dennis Foggia. Il romano sbanca Misano, unica Honda contro le Ktm. Ne mette dietro quattro, le più temibili: quelle degli spagnoli Jaume Masia, Izan Guevara, del turco Deniz Oncu e dell’altro spagnolo Daniel Holgado. Guevara è il nuovo leader iridato con 11 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia, caduto al terzo giro, e 35 su Foggia.

La gioia di Foggia è l’unica nella truppa italiana della Moto3: Andrea Migno è caduto all’inizio del secondo giro, all’ingresso della prima curva, Riccardo Rossi è finto fuori dalla top ten, alle spalle di Stefano Nepa, decimo. (Adnkronos)

(foto@FrancescoBagnaia-Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.