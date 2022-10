Europei Formula Kite: Riccardo Pianosi è bronzo a Lepanto

Domenica 2 ottobre dedicata alle Medal Series per il Campionato Europeo Formula Kite a Lepanto. L’Italia raccoglie un meritatissimo bronzo continentale con Riccardo Pianosi e conferma la crescita della classe sia per gli uomini che per le donne. Peccato per Boschetti che si ferma in semifinale.

Gli iscritti negli uomini sono 90 suddivisi in tre flotte, per le donne 47 suddivise in due flotte; ieri la Medal Series.

Per seguire i Campionati Europei Formula Kite: https://www.formulakite.org/

Formula Kite Maschile (classifica generale Open)

Classifica finale:

1° Maeder (SGP)

2° Vodisek (SLO)

3° Gomez (FRA)

Gli altri italiani in gara:

4° Pianosi (ITA)

5° Boschetti (ITA)

21° Brasili (ITA)

83° Calbucci (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Riccardo Pianosi: “Bella giornata con tanto vento; nella semifinale sono partito subito fortissimo e avevo buonissime sensazioni. In finale purtroppo un errorino in partenza mi ha costretto a inseguire i due di testa. Nell’ultimo tentativo di raggiungerli sono purtroppo caduto. Sono comunque davvero soddisfatto per questo Campionato Europeo. Porto a casa una medaglia di bronzo di grande valore. La squadra si è ben comportata e la voglia di tornare subito in acqua è tanta.”

Lorenzo Boschetti: “E’ stata una giornata davvero difficile, purtroppo non è andata bene. La mia semifinale era davvero complicata, un livello altissimo, degno di una finale. Ho provato a dare il massimo ma qualche errore di troppo ha compromesso la prestazione. È stato un Campionato Europeo molto bello, torno a casa consapevole delle mie potenzialità, escludendo due o tre prove non esaltanti, sono riuscito a tenere un buon ritmo e una buona velocità. Il prossimo obiettivo adesso è il Mondiale.”

Formula Kite Femminile (Classifica Generale Open)

Quattordici prove che producono la seguente classifica:

1° Nolot(FRA)

2° Kampman (FRA)

3° Pulido Borrell (ESP)

Le italiane in gara:

12° Pescetto (ITA)

16° Tomasoni (ITA)

26° Laporte (ITA)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Il Tecnico FIV Simone Vannucci (maschile e femminile): “Medal Series particolarmente agguerrite: le condizioni meteo hanno regalato vento intenso che rispetto a quasi tutte le finali disputate è stato una novità. Queste condizioni ovviamente appiattiscono le prestazioni degli atleti per cui ogni minimo errore può essere pagato carissimo. Il primo a scendere in acqua è stato Pianosi che ha concluso vincendo subito la sua semifinale. Il nostro atleta ha toccato i 39 nodi in poppa dimostrandosi particolarmente determinato. Nell’altra semifinale, molto molto difficile, purtroppo Boschetti non è riuscito nell’impresa. Nella finale Maeder e Vodisek sono partiti molto forte e Pianosi si è accodato, ma nell’ultimo traverso, cercando di recuperare, è caduto. Sono molto soddisfatto del cammino fatto da tutti gli atleti in questo Campionato Europeo: sia i ragazzi che le ragazze hanno dimostrato una crescita costante. Inutile nascondere la soddisfazione per la medaglia e il quarto posto continentale di Boschetti, ma da sottolineare anche la prestazione della squadra femminile che sta crescendo.”

Elenco completo degli italiani in gara:

Formula Kite Maschile

Lorenzo Boschetti (CC Aniene)

Alessio Brasili (CV Fiumicino)

Mario Calbucci (YC Italiano)

Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova)

Tecnico FIV presente: Simone Vannucci

Formula Kite Femminile

Tiana Laporte (Chia WC)

Maggie Pescetto (YC Italiano)

Sofia Tomasoni (WC Cagliari)

Tecnico FIV presente: Simone Vannucci

(Fonte e Foto Federvela – Pianosi e Buschetti in foto)

