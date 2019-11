Arrivano gli sconti con il Black Friday 2019 di FOREO

Il Natale 2019 è ormai alle porte ed il Black Friday può essere un’ottima occasione per fare i primi regali approfittando degli sconti. A tal proposito FOREO (leggi qui) ha dato luogo ad offerte stellari con sconti fino al 35% sui device (leggi qui) più amati dal pubblico, tra cui il nuovo LUNA 3, il LUNA mini 2 (leggi qui), UFO e ISSA 2 (leggi qui). Oltre a queste offerte, i membri del programma fedeltà FOREO, il LUNAtics Club, avranno accesso a sorprese esclusive quali regali, spedizioni gratuite ed un ulteriore 10% di sconto su qualsiasi acquisto effettuato tramite la sezione shop dell’ app FOREO For You disponibile da novembre.

Tali offerte saranno disponibili per un periodo limitato a partire dal 25 novembre per i membri del LUNAtics club, e dal 26 novembre al 6 dicembre per tutti gli altri. I prodotti best-seller (leggi qui) che si troveranno scontati sono:

– il LUNA 3 (leggi qui) che è un device dalle setole in silicone lunghe e morbide, che elimina le impurità grazie alle pulsazioni T-Sonic™ potenziate, e che collegandosi all’ app di FOREO permette di accedere a quattro trattamenti massaggianti preimpostati che conferiranno una lucentezza unica alla pelle. E’ possibile effettuare una scelta personalizzata del dispositivo in quanto è disponibile in 3 varietà, a seconda della tipologia di pelle da trattare, contraddistinte dai colori e dalle setole diverse: il device rosa è per le pelli normali, quello azzurro per le pelli miste e quello viola per le pelli sensibili;

– UFO e UFO MINI (leggi qui) sono i rivoluzionari trattamenti smart mask, nati dalla fusione tra la tradizione delle maschere viso coreane (leggi qui) e le avanzate tecnologie dermatologiche svedesi, che consentono un trattamento viso in pochi secondi tramite l’applicazione di maschere in tessuto adatte ad ogni occasione, come quella notte e quella anti-inquinamento;



– il LUNA 2 (leggi qui) è una spazzola per la detersione del viso, dotata di un sistema anti-aging progettato per ridurre la comparsa delle imperfezioni e prevenire i primi segni del tempo. LUNA 2 è disponibile in 4 diversi modelli creati su misura per ogni tipo di pelle: quello rosa per le pelli normali, quello azzurro per le pelli miste, quello lilla per le pelli sensibili e quello verde acqua per le pelli grasse.

– il LUNA MINI 2 è una spazzola viso detergente dotato di setole in silicone presenti su 3 zone, create per adattarsi ad ogni tipo di pelle, e pulsazioni T-Sonic regolabili con 8 diverse velocità;



– ISSA 2 e ISSA mini 2 (leggi qui) sono stati creati per curare l’igiene orale, in quanto ISSA 2 è lo spazzolino elettrico in silicone ultra-morbido ed impermeabile, dotato di pulsazioni T-Sonic e testine combinate, che regala un’autonomia di 365 giorni con una singola carica; ed ISSA mini 2 è lo spazzolino sonico che combina la potenza delle pulsazioni con la testina ibrida, ed ha una carica che dura 265 giorni.



Le offerte riservate da FOREO per il Black Friday 2019 sono disponibili sul sito ufficiale del brand, ovvero www.foreo.com/it, e presso i rivenditori selezionati.

(Il Faro Online)