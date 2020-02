Intensive Caviar Fusion by FOREO e LUISAVIAROMA

Il famoso brand di skincare FOREO (leggi qui), ha stretto una partnership con il celebre luxury e-commerce LuisaViaRoma.com, sancita dalla creazione di ‘Intensive Caviar Fusion’, un trattamento UFO (leggi qui) in edizione super limitata, composto dalla maschera viso al caviale e dal siero con oro 24 carati (leggi qui), disponibile per l’acquisto (la confezione da 5 è a 99 euro, e quella da 1 a 29 euro) a partire dal 10 febbraio 2020 in esclusiva su LuisaViaRoma.com.

Il trattamento Intensive Caviar Fusion

Si tratta della maschera viso più lussuosa che FOREO (leggi qui) abbia mai creato, ed è realizzata in un silicone non poroso di nuova generazione che scivola facilmente sulla pelle per favore il massimo assorbimento cutaneo. Questo trattamento composto da due step, si utilizza attivando UFO, il device che consente un’applicazione della maschera viso smart (leggi qui), e in soli circa 3 minuti rende la pelle più elastica e luminosa (leggi qui).

Grazie all’ azione combinata della termoterapia e delle pulsazioni T-Sonic, l’essenza della maschera ricca di caviale viene assorbita fino in profondità dalla pelle, per trarne il massimo beneficio (leggi qui). La terapia LED a luce rossa favorisce il rinnovamento cutaneo, la successiva fase di crioterapia rinfresca e rassoda la pelle aumentandone l’idratazione, e le pulsazioni T-Sonic accompagnate dalla luce LED verde rilassano il viso, e ne rivitalizzano la naturale luminosità. Completato l’utilizzo di UFO, si procede con l’applicazione del siero stendendolo sul viso, sul collo e sul décolleté andando a contrastare l’insorgere delle rughe e la disidratazione cutanea (leggi qui).

Caviar Youth Renewal Mask

Ingredienti principali della maschera sono: l’estratto di caviale ricco di minerali, proteine e vitamine che lo rendono un potente antiossidante poiché idrata la pelle, e migliora la produzione di collagene e riduce l’aspetto delle rughe; il sodio ialuronato dall’ azione idratante, che consente il massimo assorbimento dei nutrienti presenti; e l’aloe vera dalle proprietà lenitive ed antiossidanti, che proteggono la pelle e le donano un aspetto più fresco e giovane (leggi qui).

Siero Oro 24 Carati

Grazie alle proprietà rigeneranti dell’oro contenuto nel siero (leggi qui), l’incarnato diventa luminoso, e si nota un miglioramento dell’elasticità della pelle che proviene dall’ interno, rendendola più liscia ed uniforme.

Applicazione

Una volta scaricata l’app. di FOREO e collegato UFO al cellulare tramite Bluetooth, si applica la maschera sul device e lo si massaggia sul viso con movimenti circolari in senso orario, senza tralasciare il collo. Terminato il trattamento, ideale da utilizzare prima di andare a letto poiché la formule viene assorbita durante la notte, si prosegue con l’applicazione del siero.

(Il Faro Online)