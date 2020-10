Filippo Tortu a Simona Quadarella: “Ti sono vicino, ti aspettiamo presto in piscina”

Arriva un messaggio di amicizia e di incoraggiamento da parte del primatista italiano dei 100 metri di atletica Filippo Tortu. L’atleta delle Fiamme Gialle esprime la sua vicinanza all’amica campionessa mondiale ed europea di nuoto Simona Quadarella.

Dopo i casi di positività al Covid-19 di gran parte degli azzurri della Nazionale della Federnuoto (leggi qui), anche la Quadarella è in isolamento come indicato dalle norme vigenti governative. Sono tutti a Livigno ancora i nuotatori azzurri e anche la plurimedagliata mezzofondista italiana: “Ciao Simo so che stai passando un momento molto difficile – dice Tortu su Instagram – per questo ci tengo a farti sapere che ti sono vicino e mi raccomando riprenditi presto che ti aspettiamo in piscina”.