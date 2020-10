Federica Pellegrini: “Sono negativa! Esco per davvero!”

"Io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativa". Non fa un video diretto con un messaggio chiaro e forte per i suoi ammiratori, come quelli pubblicati in un diario quotidiano, mentre era in quarantena. Federica Pellegrini annuncia la sua guarigione dal Covid-19 in chat. Ugualmente chiarissima, con tanto di punti esclamativi.

Ha fatto il tampone questa mattina. Il secondo per lei, dopo un primo controllo in cui era risultata positiva “debolmente” ancora al Covid-19. Aveva dovuto rinunciare all’International Swimming League di Budapest, ma a quanto pare potrà presto scendere in vasca. Prima dovrà ottenere l’idoneità sportiva mediante specifici esami medici.

La campionessa olimpica piangerà solo di gioia. Lo ha detto lei stessa sempre su Instagram negli scorsi giorni. E la gioia più grande adesso sarà sicuramente tornare a nuotare e a Budapest. Per costruire la sua quinta Olimpiade della carriera.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 29 Ott 2020 alle ore 6:29 PDT

(Il Faro online)