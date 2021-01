Italian Sportrait Awards 2021: via alle votazioni degli atleti in nominations

Roma – Si sono aperte il 19 gennaio le votazioni degli Italian Sportrait Awards che ritornano anche quest’anno per dare rilievo ai protagonisti italiani dello sport mondiale.

Il premio organizzato dalla Confsport Italia nel 2021 sarà patrocinato dal Parlamento europeo un ulteriore riconoscimento del valore della manifestazione che ogni anno annovera il sostegno di molteplici federazioni e gruppi sportivi civili e militari. Il permanere della situazione pandemica ci ha portato in questa edizione a optare per alcuni cambiamenti nella selezione degli atleti e nella votazione de Il Campione dei ragazzi rinnovando però come segno distintivo il principio di uguaglianza tra atleti normodotati e con disabilità e l’importanza di trasmettere emozioni attraverso il gesto atletico. Un mix ben calibrato di finalisti con nomi conosciuti, giovani talenti e rivelazioni, la conferma delle categorie dedicate alle prestazioni dei team, mix di campioni selezionato in questa occasione da una giuria sempre più ricca di personalità del mondo dello sport e dello spettacolo.

“Quest’anno abbiamo potuto scegliere purtroppo solo tra una piccola parte dei grandi campioni dello sport italiano per selezionare i finalisti, la speranza è che il prossimo anno si abbia di nuovo l’intero panorama a disposizione perché vorrebbe dire che lo sport italiano è riuscito finalmente a riprendere il suo percorso” è il messaggio che ha voluto dare Massimiliano Rosolino sempre in prima linea in questo difficile momento del movimento sportivo italiano.

“Siamo stati indecisi fino all’ultimo sul realizzare o meno questa edizione del premio” sono le parole del presidente Paolo Borroni “abbiamo deciso di dare un segnale di normalità e soprattutto di continuare a contribuire a creare una cultura sportiva tra giovani e non. Purtroppo a causa delle difficoltà che attraversiamo in questo momento non era possibile rinnovare la partnership con società e scuole per dar modo agli under 16 di esprimere il loro voto, così abbiamo selezionato una giuria popolare rappresentativa di 100 under 16 e saranno loro a eleggere il Campione die Ragazzi 2021 guidati come sempre dai presidenti di giuria Carlo Molfetta ed Elisa Santoni”.

Ed è proprio Carlo Molfetta a fargli eco sottolineando come proprio in questo momento sia importante dimostrare la nostra vicinanza ai ragazzi parlare loro di sport e dare loro dei modelli positivi. E la pandemia ha influenzato anche la scelta del premio speciale che quest’anno andrà a chi durante il lockdown è riuscito a emozionarci e a regalarci un sorriso.

Ancora in forse la data e la modalità della serata di premiazione che sarà decisa in base all’evolversi della situazione. Invariate le modalità di votazione, a scegliere il ritratto dello sport italiano saranno come sempre gli italiani che potranno votare qui sul nostro sito fino al 28 febbraio 2021.

Gli sportivi in gara sono come in ogni edizione cinque per ognuna delle sei categorie: top uomini e donne, rivelazione uomini e donne, giovani uomini e donne, team top e team giovani.

Ecco i finalisti

Top uomini: Gregorio Paltrinieri (nuoto), jannik Sinner (tennis), Simone Barlaam (nuoto paralimpico), Ganna filippo ( ciclismo)

Top donne: Sofia Goggia (sci), Dorothea Wierer (biathlon), Federica Brignone ( sci) Benedetta Pilato (nuoto) Giuffrida Odette ( judo)

Rivelazioni uomini: Bastianini Enea (motociclismo) Sonego Lorenzo (tennis), Yemen Crippa (atletica leggera), Leonardo Fabbri ( atletica leggera)Edoardo Scotti (atletica leggera)

Rivelazioni donne: Martina Trevisan (tennis) Elisa Balsamo (ciclismo) Martina Caramignoli ( nuoto) Marta Bassino (sci) Angela Carini (pugilato)

Giovani uomini: Thomas Ceccon (nuoto), Alessio Simone (taekwondo), Nicolò Carucci (canottaggio) Lorenzo Musetti (tennis) Vito Dell’aquila (taekwondo)

Giovani Donne: Larissa Iapichino (atletica leggera), Martina Favaretto (scherma) Matilde Villa (Basket) Ambra Sabatini (atletica paralimpica) Alice Taglietti (ginnastica ritmica)

Team Top: Atalanta Bergamasca Calcio ( calcio), Imoco Volley ( pallavolo femminile), Quartetto italiano su pista composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan ( ciclismo) Quattro con Pr3 mix composto da Cristina Scazzosi, Alessandro Brancato, Lorenzo Bernard, Greta Elisabeh Muti, Lorena Fuina ( pararowing), Doppio pesi leggero femminile composto da Federica Cesarini e Valentina Rodini ( canottaggio)

Team Giovani: Nazionale di ginnastica artistica femminile “Le Fate”,composta da Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio e Martina Maggio ( ginnastica artistica) Nazionale Under 20 di pallavolo maschile, quattro senza under 23 femminile composto da Girgia Pelacchi, Veronica Bumbaca, Benedetta Favarelli, Khadija Alajdi el Idrissi ( canottaggio) sincro misto composto da Chiara Pellacani e Matteo santoro ( tuffi)

La giuria selezionata die 100 under 16 voterà una lista composta da tutti i finalisti individuali presenti nelle categorie sopra riportate e segnalati dalla giuria dei “grandi”

Premio Speciale: Vittoria Oliveri e Carola Pessina, Maximè Mbandà, Roby Fachinetti, Chiara Ferragni e Fedez, Jacopo Mastrangelo.

I vincitori di tutte le categorie riceveranno l’opera generata dalla collaborazione di una delle attività educative più antiche di Roma, la Scuola delle Arti Ornamentali, e dall’attività centenaria della Bottega Mortet, la bellissima Nike stilizzata, simbolo degli Italian Sportrait Awards.

(foto@ItalianSportraitAwards)