Internazionali d’Italia, Sonego ai quarti: “Emozione unica, onorerò il tricolore”

Roma – Ritmo serrato agli Internazionali d’Italia per i tennisti partecipanti al torneo, e lamentato da Nadal nella conferenza stampa del post match con Jannik Sinner (battuto ma elogiato, ancora dallo spagnolo). Oggi torna in campo Lorenzo Sonego.

Per lui ci sono i quarti di finale da giocare, dopo la vittoria di ieri, in una battaglia tennistica di quasi 4 ore con l’austriaco Dominic Thiem. Il piemontese ha vinto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-6.

Oggi affronterà il russo Rublev, che a sua volta ha battuto Bautista Agut con un doppio 6-4: “Non è stato facile giocare due set con i fan e un altro senza, ma ho il mio team e loro mi hanno supportato”. Sonego è carico e determinato a fare bene: “Un’emozione fantastica proseguire. Non ci ero mai arrivato così lontano qui a Roma e sono l’unico italiano rimasto. Voglio portare la bandiera dell’Italia avanti. Dedico la partita ai tifosi che mi hanno dato una grande energia”.

