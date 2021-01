Sofia Goggia s’infortuna al ginocchio: in dubbio per i Mondiali

Garmisch – Sono in corso gli accertamenti al ginocchio, dopo il grave infortunio accorso sulle nevi di Garmisch. La campionessa olimpica di discesa Sofia Goggia è rimasta vittima di una franosa caduta, sulla pista di rientro.

Ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro l’atleta delle Fiamme Gialle. Si sta recando a Milano in queste ore, per approfondire gli esami all’arto. Sarà la Commissione Medica della Federazione Italiana Sport Invernali a sottoporre ai controlli la Goggia.

Dopo la notizia diffusa della sospensione del superG, Sofia stava tornando a valle con le colleghe. Sarebbe caduta e avrebbe rotolato diverse volte, perdendo anche il casco di protezione. E’ stata immediatamente soccorsa. Il pensiero ora va ai prossimi Mondiali di sci. Domenica prossima si da il via alla competizione iridata a Cortina. La Goggia è la stella della Nazionale azzurra, le sue condizioni fisiche destano preoccupazione. Potrebbe non esserci a Cortina. Lo sci azzurro spera di ritrovarla pronta al cancelletto di partenza, per onorare l’Italia e i colori azzurri.

Di seguito il bollettino della Commissione Medica della Fisi

“Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI”.

(Il Faro online)