Lotta, la Nazionale in preparazione per la Ranking Series. Chamizo punta all’Europeo

Ostia – La squadra di stile libero formata da Frank Chamizo, Abdellatif Mansour, Abraham Conyedo, Aaron Caneva e Simone Piroddu, è tornata domenica dallo Stage Internazionale di Ankara, in Turchia, in scena dal 18 al 31 gennaio.

Uno stage importante, di cui ci ha parlato il team manager Lucio Caneva: “Questo Stage era insieme alla nazionale turca, una delle più forti al mondo, e i nostri atleti, in particolare Frank, hanno potuto allenarsi al meglio. È chiaramente un periodo di preparazione: Frank dovrà affrontare la Ranking Series e l’Europeo, che sono le due tappe più vicine. Mentre per tutti gli altri la preparazione è finalizzata al Torneo di Qualificazione Diretta di Budapest. Lo stage è stato molto positivo e abbiamo avuto buoni riscontri per tutti”.

Gli azzurri sono di nuovo in Italia e si preparano per i prossimi appuntamenti. La prima gara sarà la Ranking Series di Roma, dal 4 al 7 marzo, e nel frattempo ci saranno i raduni collegiali. Chamizo, Conyedo, Kakhelashvili e Sandron, per esempio, andranno in Ucraina per un altro Stage Internazionale a Kiev, dal 15 al 28 febbraio. (fonte/foto@fijlkam.it)