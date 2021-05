Lotta olimpica, Conyedo strappa il pass olimpico nello stile libero

Sofia – Il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Sofia ha preso il via e lo stile libero italiano ha conquistato un altro pass.

Abraham Conyedo Ruano si è preso e meritato la qualificazione a Tokyo 2020 nella categoria dei 97 kg. Lui sicuramente sarà un compagno di viaggio di Frank Chamizo e speriamo che non sia finita qui.

Abraham ha iniziato battendo agli ottavi il tedesco Thiele (4-1) e ai quarti l’ivoriano Manouan per manifesta superiorità (10-0). In semifinale ha incontrato il padrone di casa Bataev ed è stato un incontro difficilissimo che l’azzurro ha gestito restando sempre in vantaggio. Chiusa la prima parte di gara sull’1-0, ha infilato il 2-0 e il 3-0 nei primi due minuti della ripresa.

Nell’ultimo di minuto il bulgaro ha preso il sopravvento ma Conyedo è stato bravissimo a proteggere il risultato chiudendo sul 3-2. La vittoria in semifinale vale la qualificazione e domani lo vedremo sicuramente molto sereno nella finale per l’oro contro l’altro qualificato dei 97 kg, il rumeno Albert Saritov. (fonte/foto@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport