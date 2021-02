Sofia Goggia assente ai Mondiali: “Lontana da voi, ma presente con il cuore”

Mentre i suoi compagni di Nazionale si allenano per affrontare il Mondiale che comincia questa mattina, con lo slalom femminile a Cortina, Sofia lavora alla riabilitazione del ginocchio destro. Sarà assente alla competizione di casa la campionessa olimpica di discesa.

E’ intervenuta la Goggia in diretta, durante la spettacolare e suggestiva cerimonia d’apertura dell’evento su Raidue di ieri sera: “Lontana dalle piste ma presente con il cuore”. E’ accorato il pensiero dell’atleta azzurra. Un infortunio che non ci voleva in questo momento. Un dolore immenso per l’atleta delle Fiamme Gialle dover rinunciare al Mondiale in Italia.

Ma non farà mancare la sua vicinanza alle compagne e ai compagni azzurri.

Lontana dalle piste ma presente con il cuore. Sofia Goggia farà il tifo per le sue compagne di squadra da casa. 💙 #Cortina2021 FISI – Federazione Italiana Sport Invernali Pubblicato da CONI su Domenica 7 febbraio 2021

(Il Faro online)