Meeting Nazionale Società di canottaggio, le giovani ‘Fiamme Gialle’ vincono 17 medaglie

Sabaudia – Si è concluso il week end di gare a Sabaudia per la sezione giovanile delle Fiamme Gialle impegnata nel Meeting Nazionale di Società, dedicato ai club remieri del centro-sud.

La Squadra allenata dai tecnici Rocco Pecoraro, Nicola Moriconi e Ciro Liguori ha gareggiato in tutte le categorie giovanili, conquistando 17 medaglie, 2 d’oro, 7 d’argento e 8 di bronzo.

A salire per due volte sul gradino più alto del podio è stata Chiara Luna Canciani che, nella categoria “allievi C” femminile, con due gare entusiasmanti, ha trionfato sia nel “singolo” che nel “7,20” sulla distanza di 1500 metri.

Nella categoria cadetti, sempre al femminile, ottime prove per Maya Ronzoni e Asia Antonetti che sono state convocate con la “Rappresentativa Regionale” e, a bordo del “quattro senza”, hanno conquistato la medaglia d’oro. Per le Fiamme Gialle, invece, Maya ha ottenuto l’argento in “singolo e il bronzo insieme proprio a Asia nel “doppio”.

Nella categoria cadetti maschile in mostra Leonardo Cardinali che oltre a gareggiare in “quattro di coppia” con la “Rappresentativa Regionale”, ha portato in alto i colori gialloverdi conquistando l’argento in “due senza” con Cristian Roccarina e il bronzo in “singolo”.

Le medaglie e i piazzamenti che hanno permesso alle Fiamme Gialle di conquistare una posizione di prestigio nella classifica finale sono stati raggiunti da Cristian Roccarina, Damiano Mastracci, Leonardo Cardinali, Maya Ronzoni, Asia Antonetti, Thomas Capponi, Luca Tonello, Chiara Luna Canciani, Stella Panziera, Roberta Romani, Cristian Rigoni, Maichael Panziera, Matteo De Angelis, Francesco Stefanelli, Nicolò Sartori, Christian Candido, Riccardo Miccinilli, Manuel Imperato, Andrea Massaro, Lorenzo Cavone, Roberto Fantigrossi, Valentina Crispi, Simone Ciardulli e Carmen Giulivo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport