Musetti sconfitto al Masters 1000 di Montecarlo

Montecarlo – E’ stato sconfitto Lorenzo Musetti all’esordio di oggi pomeriggio al Masters 1000 di Montecarlo.

L’italiano entrato in tabellone grazie ad una wild card è uscito dal torneo perdendo due set a zero per mano del russo Aslan Karatsev, numero 29 dell’Atp. 6-3 6-4 il risultato finale.

Alti e bassi in partita, anche a causa della pioggia. Il match è stato ripreso dopo quattro ore e mezza di sospensione per il maltempo. Era arrivata al primo set sul risultato di 4 a 3 per il russo.

(foto@FederazioneItalianaTennisFacebook)

