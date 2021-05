Formula Uno, Hamilton dio di Barcellona: vince anche in Catalogna

Barcellona – Fa 100 in pole position e vince il Grand Premio di Catalogna. Inno spagnolo iniziale e monoposto rombanti sullo start della gara.

Ma è sempre lui il vincitore. Il dio Hamilton, rincorso alle spalle da Max Verstappen. I due rivali hanno duellato e al termine dei 60 giri ha trionfato ancora il sette volte campione del mondo. Una Formula Uno dominata da Lewis su una Mercedes velocissima.

La Red Bull là dietro, seconda, senza mai arrendersi. Bottas, compagna di squadra in Mercedes di Hamilton, ha tagliato per terzo il traguardo. Le Ferrari purtroppo dietro. Leclerc quarto ai piedi del podio. Sainz, che desiderava una corsa importante in casa, arriva settimo.

