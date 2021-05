Acilia, il Parco della Madonnetta si riempie di magliette della Roma per ricordare Riccardo – VIDEO

Ostia – Il 24 maggio scorso la maglietta dell’As Roma che Daniela Salustri, la mamma del sedicenne che il 26 febbraio scorso ha perso la vita nel Parco della Madonnetta (leggi qui), aveva appeso alla recinzione in ricordo di suo figlio Riccardo è stata rubata da ignoti.

Ma oggi, a soli quattro giorni di distanza, quella stessa recinzione dell’ex Punto Verde Qualità di via Bruno Majoli, ad Acilia, è stata “tappezzata” di maglie della squadra del cuore del sedicenne: i cittadini, infatti, hanno voluto manifestare la propria vicinanza a mamma Daniela con un gesto semplice, ma carico di significato, “restituendo” il maltolto al giovane Riccardo.

Ma l’abbraccio della comunità a Riccardo e ai suoi familiari non è finito qui. Proprio ieri Bruno Conti, ex calciatore giallorosso, ha sorpreso la famiglia del ragazzo dedicandogli una maglietta personalizzata della As Roma, con tanto di nome (“Riccardo 10”) e autografo.

Un’iniziativa che ha commosso Daniela Salustri, che su Facebook scrive: “Voi avete rappresentato la mia Roma, non come squadra ma come città. Mio figlio Riccardo merita e voi l’avete dimostrato, grazie”.



