Olimpiadi e Paralimpiadi: domani l’Italia Team al Quirinale per la consegna del Tricolore

Roma – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà la Squadra Italiana in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

La cerimonia è stata fissata per domani, mercoledì 23 giugno, al Palazzo del Quirinale, con inizio alle 12.05. All’udienza prenderà parte una folta rappresentanza di oltre 200 tra atlete e atleti azzurri, tecnici e dirigenti, guidati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Nel corso della cerimonia, che sarà trasmessa in diretta su Rai 2, alle 12.05, il Capo dello Stato consegnerà la bandiera italiana agli alfieri azzurri, Elia Viviani e Jessica Rossi, ufficialmente designati quali portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e agli atleti Beatrice Vio e Federico Morlacchi, quali portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Gli azzurri qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono 346 (174 uomini, 172 donne) in 34 discipline differenti con 131 pass individuali:

– Vela (9 pass individuali per 6 equipaggi: Elena Berta e Bianca Caruso – 470, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò – 470, Silvia Zennaro – Laser Radial, Ruggero Tita e Caterina Banti – Nacra 17, Mattia Camboni – RS:X, Marta Maggetti – RS:X);

– Tiro a volo (3 carte olimpiche – Trap 2 d, 1 u – 4 pass individuali nello Skeet, 2 d e 2 u, Diana Bacosi, Chiara Cainero, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti);

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche di cui 2 individuali);

– Tiro a Segno (7 pass individuali: Lorenzo Bacci e Marco De Nicolo – Carabina 3 posizioni, Sofia Ceccarello – Carabina 3 posizioni, Marco Suppini – Carabina 10 metri, Tommaso Chelli, Riccardo Mazzetti – Pistola automatica, Paolo Monna – Pistola aria compressa 10 metri)

– Tiro con l’Arco (4 carte olimpiche: 1 u e 3 d)

– Nuoto di fondo (3 pass individuali: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni 10 km)

– Tuffi (6 carte olimpiche: 2 piattaforma d, sincro d, trampolino sincro u)

– Nuoto (17 pass individuali e 21 carte olimpiche: Simona Quadarella – 1500 sl e 800 sl, Nicolò Martinenghi – 100 rana, Margherita Panziera – 200 dorso, Gregorio Paltrinieri – 1500 sl e 800 sl, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Sara Franceschi – 400 misti, Gabriele Detti – 400 sl, Marco De Tullio – 400 sl, Federico Burdisso – 200 farfalla, Martina Carraro – 100 rana, Federica Pellegrini – 200 sl, Alberto Razzetti – 200 misti, Martina Rita Caramignoli – 1500 sl, 4×100 sl u – componente già definito Alessandro Miressi-, 4×100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4×200 sl u – componente già definito Stefano Ballo-, 4×100 misti d – componente già definita Elena Di Liddo, 4×200 sl d, 4×100 misti u)

– Pallanuoto (carta olimpica per la squadra maschile, 13 unità)

– Softball (carta olimpica, 15 unità)

– Pallavolo (carte olimpiche per la squadra femminile e la squadra maschile -12 d, 12 u)

– Arrampicata Sportiva (3 pass individuali: Ludovico Fossali, Laura Rogora, Michael Piccolruaz)

– Canoa (4 carte olimpiche nella Velocità: K1 200 d, K1 200 u, K2 1000 u – 3 pass individuali nello Slalom: Marta Bertoncelli C1, Giovanni De Gennaro K1, Stefanie Horn – K1)

– Canottaggio (26 carte olimpiche: Due senza d, Doppio PL u, Quattro senza u, Quattro di coppia u, Due senza u, Doppio PL d, Quattro di coppia d, Doppio d, Singolo u, Riserva Quattro senza u, Riserva Quattro di coppia u, Riserva Quattro di coppia d)

– Sport Equestri (Carta olimpica per la squadra di Completo: 2 u e 2 d, riserva compresa, carta olimpica nel salto ostacoli u, carta olimpica nel dressage d)

– Pentathlon Moderno (2 pass d: Elena Micheli, Alice Sotero)

– Lotta (2 carte olimpiche: stile libero 74 kg, stile libero 97 kg)

– Beach Volley (2 coppie M, una coppia F)

– Ciclismo – su strada (9 carte olimpiche: 5 u e 4 d) – su pista (12 carte olimpiche: 5u + 5d + 2 riserve) – Mountain Bike (4 carte olimpiche, 3 u e 1 d) – BMX Racing (Giacomo Fantoni)

– Atletica (22 carte olimpiche staffette +12 posti Nazione in Maratona e Marcia – Staffetta 4×100 d, Staffetta 4×400 u, Staffetta 4×400 d, Staffetta 4×100 u, Staffetta 4×400 mista, 6 Marcia 20 km (3 u + 3 d), 3 Marcia 50 km u, 3 Maratona u, 20 pass individuali: Luminosa Bogliolo – 100 m h, Ayomide Folorunso – 400m h, Yadisleidis Pedroso – 400 m h, Elena Vallortigara – Salto in Alto, Larissa Iapichino – Salto in Lungo, Sara Dossena – Maratona, Giovanna Epis – Maratona, Lamont Marcell Jacobs – 100 m, Davide Re – 400 m, Yemaneberhan Crippa – 5000m e 10000m, Osama Zoghlami – 3000 siepi, Ahmed Abdelwahed – 3000 siepi, Gianmarco Tamberi – Salto in Alto, Stefano Sottile – Salto in Alto, Emmanuel Ihemeje – Salto Triplo, Andrea Dallavalle – Salto Triplo, Leonardo Fabbri – Peso, Zane Weir – Peso, Roberta Bruni – Salto con l’asta, Nadia Battocletti – 5000m)

– Ginnastica Artistica (4 carte olimpiche d e 2 pass individuali Ludovico Edalli – concorso generale – e Marco Lodadio – anelli)

– Taekwondo (2 carte olimpiche, -58 kg u e -80 kg u)

– Scherma (12 pass individuali u e 12 pass individuali d – fioretto maschile: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo. Riserva gara a squadre: Giorgio Avola; fioretto femminile: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi. Riserva gara a squadre: Erica Cipressa; – spada maschile: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli. Riserva gara a squadre: Gabriele Cimini; – spada femminile: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva gara a squadre: Alberta Santuccio; – sciabola maschile: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele. Riserva gara a squadre: Aldo Montano; – sciabola femminile: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi. Riserva gara a squadre: Michela Battiston)

– Karate (5 pass individuali – Kata: Viviana Bottaro, Mattia Busato – Kumite: Luigi Busà, -75 kg, Angelo Crescenzo, – 67 kg, Silvia Semeraro, +61 kg)

– Triathlon (5 pass individuali: Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti e Delian Stateff)

– Skateboard (2 pass individuali nel Park: Ivan Federico e Alessandro Mazzara, un pass individuale nello Street: Asia Lanzi)

– Tennistavolo (1 pass individuale: Debora Vivarelli).

– Pugilato: (4 pass individuali: 51 kg Giordana Sorrentino; 69 kg Angela Carini; 57 kg Irma Testa; 60 kg Rebecca Nicoli)

– Judo (8 pass individuali: Francesca Milani -48 kg, Odette Giuffrida -52 kg, Manuel Lombardo -66 kg, Fabio Basile -73 kg, Christian Parlati -81 kg, Maria Centracchio -63 kg, Alice Bellandi -70 kg, Nicholas Mungai – 90 kg)

– Pallacanestro 3×3 (4 carte olimpiche d)

– Nuoto sincronizzato (9 carte olimpiche – Team e duo)

– Pesi (4 pass individuali: Davide Ruiu – 61 kg, Giorgia Bordignon – 64 kg, Mirko Zanni -67 kg e Antonino Pizzolato – 81 kg)

– Tennis (5 pass individuali: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Camila Giorgi)

– Golf (2 pass individuali: Guido Migliozzi, Francesco Molinari).

Paralimpiadi. Di seguito alcuni degli atleti azzurri qualificati.

Scherma

Qualificate per le gare femminili: Bebe Vio (fioretto e sciabola), Rossana Pasquino (sciabola e spada), Andrea Mogos (fioretto e sciabola), Loredana Trigilia (fioretto e sciabola).

Qualificati per le gare maschili: Matteo Betti (fioretto), Edoardo Giordan (spada e sciabola), Emanuele Lambertini (fioretto e spada).

Tennistavolo

Michela Brunelli ottava in classe 3, Giada Rossi prima in classe 2, Andrea Borgato e Federico Falco, settimo e ottavo in classe 1, e Amine Kalem, quinto in classe 9.

Nuoto

Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, Federico Morlacchi, Monica Boggioni, Antonio Fantin, Carlotta Gilli, Xenia Francesca Palazzo, Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Arjola Trimi, Simone Barlaam.

