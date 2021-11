Coppa Davis, secondo atto dei quarti: Sinner vince con la Croazia

Torino – Jannik Sinner fa 1-1 e dà nuove speranze all’Italia.

L’altoatesino batte Marin Cilic e riscatta così la sconfitta di Sonego nella prima gara. (leggi qui)

Dopo due ore e 42 di gioco, l’azzurro è riuscito ad avere la meglio sul proprio avversario: 3-6, 7-6, 6-3. E’ in svolgimento il doppio, con la squadra di Volandri chiamata al proibitivo esame contro Mektic e Pavic. Chi vince, va direttamente alle semifinali di Madrid; chi perde, deve sperare di essere tra le migliori per essere “ripescata”.

Lorenzo Sonego perde la prima sfida di Italia-Croazia, confronto valido per i quarti di finale della Coppa Davis. Il torinese cede a sorpresa contro Borna Gojo, n.279 al mondo. Avanti per 4-1 nel primo set, il torinese perde 6-7 al tie-break. Sonego si riscatta nel secondo set, vincendo per 6-2, ma poi crolla nell’ultimo: 2-6 per il croato, l’Italia è sotto dopo il primo singolo. Adesso toccherà a Sinner provare la rimonta contro Cilic, a seguire il doppio Fognini-Sinner contro Mektic-Pavic. (Ansa)

(foto@Federtennis/Facebook)

