Il tennis azzurro in campo: Sinner e Berrettini all’Australian Open

Se c’è stato il tempo di festeggiare il Natale, adesso è il momento di scendere in campo ancora una volta. Dopo la pausa prefestiva e dopo le emozioni degli ultimi internazionali, come le Atp Finals e la Coppa Davis di tennis, gli azzurri del tennis preparano le valigie per una nuova avventura sotto rete.

Ci sarà l’Australian Open a gennaio e mancano poche settimane. Segnerà l’inizio della nuova stagione di tennis in tutto il mondo. Il 1 gennaio si svolgerà l’Atp Cup che introdurrà appunto al torneo più importante e anticipato da ben 4 competizioni 250. Tra le tante notizie che arrivano dall’universo della racchetta, i tifosi gioiscono di poter sapere che Rafael Nadal è in ripresa e non parteciperà ancora agli Slam del circuito. Manda un messaggio via social agli appassionati di tennis suoi ammiratori: “Auguro a tutti di trascorrere una bella notte di Natale ed un felice 2022. È stato un anno difficile ma arriveranno sicuramente tempi migliori”. Positivo al Covid, sta ritrovando sorriso e motivazione per il nuovo anno sportivo, curando il suo piede sinistro.

Dal 2 gennaio invece i tifosi italiani torneranno ad emozionarsi con i suoi Top 10. Se Sinner torna in campo dopo i fasti tennistici di Torino, Berrettini torna ufficialmente dopo il grave infortunio che ha commosso tutto il mondo, avvenuto durante la partita d’esordio alle Atp Finals. Si ricordano tutti le sue lacrime da campione e da ragazzo che sognava un grande torneo in casa. Sta bene Matteo ed è pronto a tornare. Con Jannik e Matteo, voleranno in Australia anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Non solo le gare individuale all’Atp Cup, ma anche quelle a squadre e l’Italia affronterà come prima sfidante proprio l’Australia padrona di casa. E gli altri azzurri? Ci saranno anche loro in Oceania. Musetti sarà in campo insieme a Mager ad Adelaide. All’Australian Open, dove non parteciperà un positivo al Covid Nadal appunto, giocheranno Cecchinato e Travaglia già inseriti nel tabellone principale. Seppi sarà alle qualifiche.

Se il torneo maschile promette scintille, le tenniste italiane vogliono stupire. Nel Wta 500 di Adelaide ci sarà il rientro Lucia Bronzetti per le eliminatorie (insieme a Trevisan e Errani). Camila Giorgi e Jasmine Paolini sono nel main draw.

(foto@Federtennis/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport