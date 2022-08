Europei di Nuoto Master: a Ostia un oro speciale nel fondo per Cristina Tarantino

Ostia – Cristina Tarantino è la nuova campionessa continentale nella 3km femminile per la categoria 65-69. (leggi qui) E’ abituata ai successi importanti. Negli anni ‘70, da agonista, è stata primatista italiana nei 100m e 200m dorso. Adesso ha 65 anni, ma non ha perso il suo spirito competitivo.

“Oggi ero completamente da sola in gara, la seconda era a 4 minuti da me, ma io ho tirato. Non riesco ad andare piano. Ho un’impostazione per cui cerco di isolarmi e di dare tutto quello che ho. Se vinco sono più felice, ma ho imparato anche a perdere. Chiedo sempre molto a me stessa. Alla fine, diventa un elemento negativo, poi, quando non si vince più, si sta male. Invece non dovrebbe essere così”.

C’è un legame speciale tra la vita da nuotatrice di professione e quella da master. “Nel 1974 ho smesso con l’agonismo. Ho ripreso con i master inizialmente in modo soft intorno al 1997 e nel 2000 ho partecipato alla prima importante competizione internazionale. I mondiali master del 2000 si sono svolti a Monaco di Baviera, nella stessa piscina delle Olimpiadi del 1972. Non ero riuscita a partecipare nel 1972 e nuotare proprio lì, nella stessa piscina dei Giochi Olimpici è stato speciale. È stata l’occasione per riprendere a nuotare”.

Una volta iniziato, Cristina non ha più smesso. “Con i master è tutto un altro spirito. Ho scoperto tanto di questo mondo. Ci sono tanti ex campioni, io sono la responsabile della mia squadra. Ci alleniamo con serietà, impegno, sacrificio, conciliando gli impegni lavorativi e familiari”.

Finito ormai l’impegno con il nuoto in acque libere, Cristina tornerà a gareggiare tra le corsie nei 200m, 400m e 800m stile libero a partire dal 28 agosto.

Foto D. Montano / Deepbluemedia

