Europei di Nuoto Master, da Ostia all’Irlanda e ritorno: Di Biagio fondista di cuore

Ostia – Indossano una maglietta verde e sono pronti a buttarsi dal pontone delle acque di Ostia. Rappresentano l’Irlanda, dove vivono e lavorano, ma provengono da diversi paesi d’Europa. Questo mare ha un significato speciale per uno di loro.

“Tornare nel mare dove sono nato, nella prima competizione internazionale importante dopo due anni di Covid è la ciliegina sulla torta”. Esordisce così Ruggero Di Biagio, che adesso vive e lavora in Ambasciata d’Italia a Dublino, dove si è trasferito a 36 anni dopo aver trascorso tutta la sua vita a Ostia.

Che siano le calde acque italiane o le basse temperature del Mare d’Irlanda il fondista 61enne, che gareggia per l’Aer Lingus Masters, si allena ogni giorno. “Ho imparato in tarda età che sopporto le basse temperature molto bene. Io mi alleno tutto l’anno in mare, delle volte le temperature si fermano a 2.9 gradi e io nuoto senza muta, soltanto con l’aiuto dei guanti ed è fantastico. Tutti dovrebbero provare, ci vuole un po’ per abituarsi, ma poi la sensazione è bellissima”.

Ruggero ha un passato di sport tra nuoto e pallanuoto, attività sospese a causa del lavoro; per poi ricominciare in età adulta il percorso master. “Alla mia età si pratica sport per passione e ne sento il beneficio. In questi due anni non ho mai preso il Covid, sarà merito della vitamin sea? L’atmosfera dei master è bellissima, sono un’occasione unica per le persone che non hanno mai avuto l’opportunità di gareggiare, fino agli ex campioni che vogliono tornare a sfidarsi”.

Foto D. Montano / Deepbluemedia

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.