Europei di Nuoto Master, l’Italia colleziona 11 medaglie nell’ultimo giorno del fondo

Ostia – Proseguono le gare di nuoto di fondo a Ostia. Gli Europei Master donano storie e medaglie all’Italia. Sono 11 quelle vinte questa mattina dagli azzurri nella 3 km delle acque libere, antistante alla spiaggia Spqr di Ostia.

Cinque ori, quattro argenti e due bronzi il bottino in bacheca. Si aggiunge alle altre conquistate negli scorsi giorni, tra cui le prime otto nel giorno d’esordio.

Di seguito tutti i podi degli italiani

Categoria di età, uomini 55-59 anni

Oro – Luca Di Iacovo, tempo: 36:22.2

Argento – Gian Luca Sondali, tempo: 36:25.6

Categoria di età, uomini 60-64 anni

Bronzo – Paolo Perrotti, tempo: 38:10.07

Categoria di età, uomini 65-69 anni

Oro – Claudio Berrini, tempo: 42:45.3

Argento – Rosario Cucé, tempo: 42:57.6

Categoria di età, uomini 70-74 anni

Argento – Giannantonio Scaramel, tempo: 44:39.6

Bronzo – Corrado Cozzari, tempo: 46:02.8

Categoria di età, donne 55-59 anni

Oro – Daniela Sabatini, tempo: 39:55.7

Argento – Michela D’Amico, tempo: 40:05.8

Bronzo – Adelaide Cappellini, tempo: 40:09.8

Categoria di età, donne 60-64 anni

Oro – Carla Garbarino 42:48.9 oro

Categoria di età, donne 65-69 anni

Oro – Cristina Tarantini, tempo: 44:09.2

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.