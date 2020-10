Fabio Fognini positivo al Covid-19. Non parteciperà all’Atp Sardegna Open

Si è sottoposto al secondo tampone al suo arrivo al Forte Village il campione di tennis Fabio Fognini. Arrivato in Sardegna per partecipare al torneo odierno, in svolgimento in questi giorni, il campione azzurro è stato purtroppo fermato dal risultato del test anti Covid-19.

E’ positivo il tennista e non prenderà parte quindi all’Atp 250 Sardegna Open. Immediatamente è stato disposto per lui l’isolamento come previsto dai protocolli della competizione e del circuito internazionale. Il suo posto è stato preso da un “lucky loser” il serbo Danilo Petrovic.

Come da programma di contenimento, tutte le persone con cui Fognini è entrato in contatto diretto sono state sottoposte anch’esse all’isolamento preventivo, con nuovi tamponi. Come da prescrizione sanitaria.

Tutto è monitorato dalla direzione sanitaria del Forte Village e della Asl Locale.