Atp 250 Sardegna Open, Sonego va in semifinale

Cagliari – Lorenzo Sonego avanza all’Atp 250 Sardegna Open e apre le porte alla semifinale in terra italiana. Il tennista azzurro ha battuto per tre set a zero (3-6, 7-6, 6-3) il tedesco Hanfmann, in una durissima partita sotto il sole di Cagliari. Un match durato quasi tre ore.

E’ stato fondamentale il tie break avvenuto al secondo set, che ha permesso a Sonego di riprendere una partita iniziata in salita per lui. Nella prossima gara incontrerà lo statunitense Fritz, che ha superato Bedene in due set, 6-3, 6-4.

I fratelli Berrettini sono stati bloccati al super tie break e fermano la loro rincorsa la titolo del torneo. E’ Simone Bolelli, in coppia con l’argentino Molteni ad andare in finale. 10 a 3 per loro sui fratelli del tennis italiano.

