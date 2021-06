Tennis, al Roland Garros Fognini avanza al terzo turno di gare

Parigi – Tranquillamente Fabio Fognini si prende il terzo turno al Roland Garros.

L’azzurro ha regolato con 7-6(6) 6-1 6-2, in poco più di due ore ed un quarto di tre set di partita, l’ungherese Marton Fucsovics numero 44 nell’Atp.

E’ il primo tennista azzurro a staccare il pass per terzo turno, aspettando gli altri italiani (Berrettini, Sinner, Mager, Cecchinato, Musetti e Seppi) che giocheranno domani sul rosso di Parigi, per il secondo match in competizione.

