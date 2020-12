Assoluti di nuoto, Razzetti vince nei 200 farfalla: “Ho limato i centesimi, i risultati si vedono”

Riccione – Alberto Razzetti si prende il titolo italiano nei 200 farfalla agli Assoluti di nuoto, in corso a Riccione. Domina dall’inizio l’atleta delle Fiamme Gialle, fino al tocco finale della piastra. Firma il primato personale di 1’56″51 ed eguaglia il crono conquistato lo scorso anno a Roma. Non riesce tuttavia a staccare il pass per Tokyo, ma disegna una gara di carattere. Come al Sette Colli. Dove Alberto si era preso il record italiano nei 200 misti, dopo ben 12 anni (leggi qui).

E’ ugualmente soddisfatto al termine della gara. Ai microfoni di Raisport Razzetti dichiara: “Ho fatto fatica verso la fine, rispetto al Sette Colli ho fatto più fatica. Ho limato qualche centesimo, speriamo bene. Siamo riusciti ad allenarci abbastanza bene e costantemente, i risultati si vedono, andiamo avanti così“.

(Il Faro online)