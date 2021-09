Nuoto, Razzetti punta le stelle: record nei 200 farfalla agli Isl 2021

Napoli – Si stanno svolgendo in questi giorni le gare della International Swimming League a Napoli. Nella seconda giornata del settimo match, la piscina Scandone di Napoli ha applaudito un grande Razzetti.

Strepitoso Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Che non solo vince, ma fa anche il record italiano in 1’51”20, sbriciolando l’1’1’51”98 firmato da Federico Burdisso lo scorso 6 marzo. L’argento dei 400 e il bronzo europeo nei 200 misti, atleta delle Fiamme Gialle, sigla un nuovo primato personale. Scende poi ancora in gara e conquista anche i 400 misti in 4’01”59 a due centesimi dal record italiano che lui stesso aveva strappato a Luca Marin, durante il Sette Colli del 2020 e rinnovato poi agli Assoluti di dicembre. Un anno da incorniciare per Razzo.

(foto@DeepBlueMedia)

