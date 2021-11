Razzetti Titano agli Isl di Eindhoven: sigla un velocissimo record italiano nei 200 misti

Eindhoven – Cannibale in acqua Razzetti. Una gara velocissima, strepitosa e di potenza agli International Swimming League in svolgimento ad Eindhoven. L’azzurro, bronzo continentale agli Europei di Budapest nei 200 misti e oro nei 200 farfalla in corta a Kazan, ha conquistato con personalità il nuovo record italiano proprio nei 200 misti.

Un Titano Razzetti, del team Toronto Titans. Il dio di specialità che ha conquistato il primo gradino del podio, portando 12 punti al proprio team di appartenenza, ha registrato il crono di 1:52.10 strappando il primato nazionale a Thomas Ceccon (1:53.26), che lo ha applaudito felice da bordo vasca. In diretta su SkySport, l’azzurro prosegue una stagione eccezionale al sole, aspettando i Mondiali in corta di dicembre e gli Europei estivi di Roma.

Il nuotatore delle Fiamme Gialle ha dimostrato di sfoderare un talento invidiabile e padrone della corsia. Affamato di gloria e davanti agli altri sin dall’inizio. Come Mennea, con dito al cielo, ha festeggiato al tocco finale della piastra. Pazzo di gioia e di velocità.

(foto@DeepBlueMedia)

