Europei calcio, Vezzali a Gravina: “Il Governo dice sì al 25% di pubblico”

Roma – E’ arrivata la tanto sospirata risposta che il calcio azzurro attendeva. Il Governo da il via alla presenza di pubblico per i prossimi Europei che l’Italia ospiterà. Lo Stadio Olimpico riaprirà le porte ai tifosi. Circa il 25% riempirà gli spalti, come richiesto dall’Uefa. Nelle scorse ore il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina aveva lanciato un accorato appello a Mario Draghi (leggi qui) affinché potesse accogliere la richiesta della Figc e della federazione europea.

Il permesso del Governo è giunto nel pomeriggio di oggi e lo annuncia il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. Quest’ultima ha dato comunicazione a Gravina, che ha accolto con grande soddisfazione la notizia che sembra essere un piccolo passo verso la normalità, in una pandemia ancora in corso: “Sì del Governo al 25% di tifosi allo stadio Olimpico“.

Saranno quattro le partite ospitate dall’Olimpico. Non solo quella di apertura tra Italia e Turchia, ma anche le altre che la Nazionale italiana giocherà, insieme ad un incontro dei quarti dei finale.

